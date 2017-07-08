نسخة خاصة من “نوكيا 3310” لتخليد قمة ترمب وبوتين

يفضل البعض شراء جريدة للاحتفاظ بذكرى حدث معين، بينما يشتري آخرون رموزاً وهدايا معينة بالمناسبة يحتفظون بها لسنوات. لكن هذه المرة قرّرت شركة تخليد حدث هام بطريقتها، إذ احتفلت بلقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين من خلال تصميم خاص للهاتف التاريخي “نوكيا 3310”.

ورصد موقع “تيك كرانتش” هذا الهاتف بعد الإعلان عنه من قِبل شركة روسية متخصصة في إصدار نسخ مشخّصة من تصاميم الهواتف تدعى “كافيار”. ويهدف هذا الهاتف إلى الاحتفال بذكرى لقاء الرئيسين خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورغ.

والهاتف عبارة عن “نوكيا 3310” التاريخي في نسخته الجديدة الذكية التي تم إصدارها حديثاً، ويتضمن غلافه صورة من الذهب تجمع الرئيسين الأميركي والروسي.

ويحمل الزر الأوسط في الجهاز شعار قمة العشرين، بينما يتكوّن جسم الهاتف من التيتانيوم الخفيف. ويحمل الهاتف أيضاً في خلفيته بعض المعلومات حول القمة.

وليس الجهاز مزحة أو خدعة، بل هو هاتف حقيقي متاح للشراء بسعر 149.000 روبل روسي، أي حوالي 2500 دولار أميركي.

وكتبت شركة “كافيار” عبر موقعها أنها اختارت عمداً رسم وجهي الزعيمين وهما ينظران في نفس الاتجاه، وذلك حتى يرمز الرسم إلى “الرغبة المشتركة في تقدم العلاقات الأميركية الروسية”.