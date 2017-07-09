صحيفة: وزارة الإعلام وفرت 7 ملايين دينار بعد الاستغناء عن 1000 متعاون

نأعلنت وزارة الإعلام توفيرها أكثر من 7 ملايين دينار بعد استغنائها عن 1000 موظف يعملون بها على بند المكافآت، في أعقاب القرار الذي اتخذته الجهات المعنية بوقف التعاون مع عدد من الفنيين والمهندسين العاملين في تلفزيون الكويت على هذا البند.

وذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية نقلا عن مصادر قيادية في الوزارة، أن المستغنى عنهم، من جنسيات مختلفة، وبينهم مواطنون متقاعدون يعملون في تخصصات فنية متنوعة، مبينة أن كل واحد منهم كان يتقاضى مكافآت تصل إلى 600 دينار شهرياً كمتوسط لسقف المكافآت الذي يبلغ في بعض الأحيان 1200 دينار.

ولفتت المصادر إلى أن إجمالي المبالغ التي يحصل عليها العاملون في «الإعلام» على بند المكافآت يفوق 7 ملايين دينار سنوياً، مبينة أنها إيرادات مالية ضخمة لم تحققها الوزارة منذ سنوات، وستستفيد منها الخزينة العامة للدولة، كما يمكن الاستفادة منها في زيادة مكافآت الموظفين من أبناء الوزارة.