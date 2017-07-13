“ديل” تحقق حلم مستخدمي الحواسب المحمولة بالشحن “اللاسلكي”

يشكلُ شحن الأجهزة الإلكترونية هاجسا كبيرا لدى الناس في يومنا هذا، بسبب نفاد البطارية في فترات محدودة وحاجتها إلى وصل دائم بالكهرباء، لكن حاسبا محمولا جديدا قدم حلا للمشكلة.

وبحسب ما نقل موقع “ماشابل”، فإن حاسب “ديل” الذي جرى الإعلان عنه في قمة للتكنلوجيا، في يناير الماضي، وبدأ تسليمه للمشترين، الأربعاء، يستطيع شحن بطاريته بطريقة لاسلكية.

ويبدأ سعر حاسب “Dell Latitude 7285″، من 1200 دولار، ويباع مزودا بعدد من الأدوات، مثل أقراص تخزين SSD بسعة 128 جيغابايت، فضلا عن ذاكرة RAM بسعة 8 جيغابايت.

ويمكن لمستخدمي الجهاز، اللجوء إلى وسادة الشحن اللاسلكي لوضع حاسبهم حتى يبدأ تزوده بالطاقة، وهو لا يختلف في ذلك عن عملية الشحن اللاسلكي لهاتف غالاكسي إس 8.

وتقوم وسادة الشحن اللاسلكي بإمداد الجهاز بـ30 واط من الطاقة التي يحتاج إليها الجهاز، وفق المصدر نفسه.

لكن تكاليف الحاسب ما زالت مرتفعة، بحسب خبراء، فإلى جانب الـ1200 دولار، يضطر المشتري إلى اقتناء وسادة الشحن الإلكترونية ولوحة مفاتيح لاسلكية، أي أنه سيدفع في نهاية المطاف قرابة 1750 دولار.