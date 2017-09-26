الكويت تقدم تبرعا لدعم مشروع توسعة المدرسة الاسلامية الثانوية في الجبل الاسود

قدمت دولة الكويت تبرعا بقيمة 467 الف يورو (ما يعادل 167 الف دينار كويتي) للمشيخة الإسلامية في الجبل الاسود (مونتنيغرو) لدعم مشروع توسعة المدرسة الاسلامية الثانوية للطلبة والطالبات في العاصمة (بودغوريتسا).

وقالت سفارة دولة الكويت لدى صربيا في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان سفير دولة الكويت لدى صربيا والمحال إلى الجبل الأسود يوسف عبدالصمد التقى في العاصمة الصربية ممثل المشيخة الإسلامية ومدير العلاقات الخارجية في الجبل الاسود عمر كايوشاي وسلمه الدعم المقدم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية لتوسعة المدرسة.

وذكرت ان مشروع التوسعة الجديد الذي سيتضمن مركزا ثقافيا وسكنا داخليا للطالبات سيطلق عليه (مركز الكويت) تقديرا لدور دولة الكويت في دعم المشروعات الخيرية والانسانية التي تهم المسلمين ولاسيما التعليمية.

من جهته أعرب ممثل المشيخة كايوشاي عن تقديره للمساعدات التي تقدمها الجهات الرسمية والاهلية في الكويت لدعم التعليم في الجبل الاسود مؤكدا ان التعليم يعد أولوية بالنسبة للمشيخة والكويت التي تعد من أهم شركائها.

من جهته اعرب السفير عبدالصمد عن فخره بالدور الذي تؤديه الكويت في دعم العمل الخيري والانساني في مختلف انحاء العالم مؤكدا حرصها على الاستمرار في ذلك تماشيا مع مبادئها في دعم الأشقاء والاصدقاء وترجمة حقيقية لرسالتها الانسانية السامية باعتبارها (مركزا للعمل الانساني).