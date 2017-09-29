بوغبا سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة

أكد البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لمانشستر يونايتد الإنجليزى، أن إصابة لاعبه الفرنسى بول بوجبا مؤثرة كما هو الحال مع إصابة الثنائى زلاتان إبراهيموفيتش وماركوس روخو.

اللاعب الدولى الفرنسى يغيب عن مانشستر يونايتد لمدة شهر بسبب إصابته فى أوتار الركبة ومشاكل فى الفخذ.

وقال المدرب البرتغالى فى مؤتمر صحفى اليوم، الجمعة، قبل مواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز ‘البريميرليج’، ‘بوجبا لن يلعب غداً، فهى إصابة ستدفعه للغياب لفترة طويلة’.

وأضاف مورينيو، ‘الغائبون لفترة طويلة لا أتحدث عنهم، مثل إبراهيموفيتش، وبوجبا، وروخو’.