العتيبي: حذرنا سابقا من عودة الوزيرة الصبيح ولن نتجاهل الغضب الشعبي ضدها

جدد النائب خالد المونس العتيبي رفضه عودة الوزيرة هند الصبيح الى مقعدها من جديد قائلا حذرنا في اكثر من مناسبة من إعادة توزيرها ونستغرب ماذا تمتلك من إمكانات لتعود الى مقعدها على الرغم من أداءها السيء وعدم تعاونها مع أغلبية من نواب يمثلون الامة .

وزاد في الوقت الذي يتم فيه استبعاد الوزراء الأكفاء الذين انجزوا وحققوا تعاون حقيقي يبقى من أعلنا عن استجوابه

متسائلا كيف يطلب منا التعاون أمام هذه الحكومة غير المتزنه

واختتم العتيبي تصريحه قائلا عودة الصبيح بمثابة مشروع أزمة ولن نهادن ونتجاهل الغضب الشعبي المتنامي ضدها او نخشى الحل وكما ان اعادة توزيرها حق دستوري فلدينا ايضاً أدواتنا الدستورية التي سنفعلها في الوقت المناسب