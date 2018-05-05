مرتضى منصور يعرض الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك على تركي آل الشيخ والأخير يرفضها

أصدر مكتب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، والرئيس الشرفي للنادى الأهلى في القاهرة بيانا، عبر فيه عن تقديره لكل المشاعر التي خرجت عن أعضاء ومجلس إدارة ورئيس نادى الزمالك، والتى هي بالتأكيد محل احترام وتقدير، إلا أن المستشار يعتذر عن قبوله الرئاسه الشرفيه لنادى الزمالك، كونه أحد محبي وعاشقى النادى الأهلى قبل أن يكون رئيسا شرفيا له.

وقال البيان: «إذ ينتهز المكتب هذه الفرصه ليؤكد باسم المستشار تركى آل الشيخ عن تمنياته لكل الفرق المصرية والعربية بالتوفيق وتحقيق أفضل النتائج»