مورينيو يقترب من توجيه ضربة جديدة لجوارديولا

يواصل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، صراعه الشديد مع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والمتوج بلقب الدوري الممتاز في الموسم المنصرم.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس”، إن مورينيو، خطف أليكسيس سانشيز، من آرسنال، رغم أنه كان قريبا من السيتي، مضيفه أنه بات قريبا من خطف لاعب آخر من بين أيدي بيب جوارديولا، هذا الصيف.

وأوضحت أن جوزيه مورينيو عاد ليأخذ زمام المبادرة في صفقة اللاعب البرازيلي الشاب فريدريكو رودريجز، الملقب بفريد، لاعب وسط فريق شاختار دونتسيك الأوكراني.

وكان فريد قريبًا جدًا من الانضمام لمانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ويراه جوارديولا البديل المثالي لمواطنه فيرناندينيو.

ويأمل البرتغالي مورينيو، في حسم الصفقة لصالح ناديه في وقت قريب، مع توقعات بتقديم اللاعب قبل انطلاق كأس العالم، الشهر المقبل في روسيا.