بوتين يقلد “بدر السعد” وسام الدولة الروسي

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسامي الدولة لمستثمرين اثنين من البحرين والكويت، على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وحصل الرئيس التنفيذي لشركة “ممتلكات البحرين القابضة”، محمود هاشم الكوهجي؛ والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بالكويت، بدر محمد السعد، على وسامين قلدهما إياهما الرئيس الروسي، الخميس.

وعبر بوتين عن شكره للكوهجي والسعد على “الاسترشاد بالمصالح الطويلة الأمد في بناء العلاقات بين بلديهما وروسيا، رغم الوضع الاقتصادي والخارجي المعقد.. وعلى ثقتهما بشركائهما من روسيا”.

وأكد بوتين أن التعاون بين روسيا وشركائها “سيتعزز وسيشهد تنمية مستدامة وسيعود بالمنفعة المتبادلة الحقيقية لاقتصاداتها”.