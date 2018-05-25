جهاز المخابرات البريطاني يفتح أبوابه لأبناء المهاجرين

للمرة الأولى، سيسمح جهاز المخابرات البريطاني “إم آي 6” لأبناء المهاجرين بالانضمام إليه، وسيذيع أول إعلان تلفزيوني له على الإطلاق.

وألغى رئيس الجهاز المعروف رمزا بحرف “سي”، أليكس يانغر، قاعدة تاريخية كانت تطلب أن يكون والدا الموظفين في الجهاز بريطانيين، ليصبح المطلوب فقط أن يكون من يوظفه الجهاز، بريطاني المولد.

وأطلق جهاز المخابرات البريطاني حملة توظيف تستهدف النساء ممن لديهن أطفال، وأشخاصا من أصل أفريقي، ومن أقليات عرقية، لتعزيز التنوع بين موظفيه، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال يانغر: “أريد أن أنتهز تلك الفرصة لأقوض خرافة ما زالت تتسبب كثيرا في استبعاد مرشحين محتملين لأنفسهم. رسالتي بسيطة: ليس لدينا ضابط إم.آي 6 ’قياسي’، إذا كان لديك ما يلزم فتقدم لتنضم إلينا”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يأتي هذا التغيير في الوقت الذي سيبث فيه الجهاز أول إعلان تلفزيوني في تاريخه الذي يرجع إلى 109 أعوام، مساء الخميس. وينتهي الإعلان بجملة تقول “إم.آي 6 نحن مثلك تماما”.