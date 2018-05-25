الرئيس الفرنسي سيحضر مونديال روسيا في حالة واحدة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه سيتوجه لروسيا هذا الصيف، لحضور نهائيات كأس العالم، إذا ما بلغ منتخب بلاده الدور قبل النهائي، متجاهلا بذلك دعوات جماعات حقوق الإنسان، لمقاطعة البطولة، بسبب السياسات الروسية.

والتقى ممثلون لتلك الجماعات، مع مستشارين لماكرون، في وقت سابق هذا الأسبوع، وقالوا إن الرئيس الفرنسي، البالغ من العمر 40 عاما، سيبعث برسالة رمزية قوية، إذا لم يحضر نهائيات كأس العالم.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “إذا ما اجتازت فرنسا دور الثمانية، فإنني سأحضر لأشجعها”.

وأوقعت القرعة فرنسا، في مواجهة أستراليا والدنمارك وبيرو، ضمن المجموعة الثالثة للمونديال.