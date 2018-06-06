عمر الطبطبائي.. اللائحة الداخلية ليست مجالا للتكسب الانتخابي (2)

نستغرب إصرار النائب عمر الطبطبائي مجددا على استهداف اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وطرح فكرة اجراء تعديلات على اللائحة بنسبة 90%، كما قال في لقائه التلفزيوني الأخير على قناة الراي مع المحاور بركات الوقيان، ووصفه اللائحة، للمرة الثانية اعلاميا، بأنها عقيمة!!

إلى النائب عمر الطبطبائي: هل نسيت أنك نائب لم تكمل السنتين، عليك أن تدرس اللائحة جيدا، وان تفعل وتستفيد من مواد اللائحة الداخلية، لا أن تكون في موقع التنكر لها.

فليس من المنطق القفز بأمة بأكملها إلى المجهول ونسف مكتسباتها الدستورية لمجرد وجهة نظر فردية تعتقد أن اللائحة هي ” سبب تأخرنا”!!(حسب تعبيره).

اللائحة الداخلية شأنها شأن الدستور تماما لا يمكن أن يتم التعديل عليها بهذه النسبة(90% وفقا لقول النائب).

هذه التحركات والمطالبات المستمرة و”المستغربة” من قبل النائب في اصراره على تعديل 90% من اللائحة الداخلية في الوقت الحالي وفي مثل هذه الظروف السياسية تثير علامات استفهام عدة، سيما وأن أغلب نواب المجلس الحالي لم يتعرفوا بشكل كامل أو يمارسوا دورهم باستخدام نصوص اللائحة الداخلية.

اللائحة الداخلية خط أحمر وليست مجالا للتكسب الانتخابي أو محاولة صناعة قضية للتغطية على ضعف الأداء النيابي!

فوزية أبل: عمر الطبطبائي.. اللائحة الداخلية ليست المسؤولة عن اخفاقات المجلس ونوابه (1)