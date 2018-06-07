هل اتفق ريال مدريد مع خليفة زيدان؟

خرج رئيس فريق ريال مورسيا بتصريح حصري، خلال مؤتمر صحفي عقد بعد ظهر الخميس، حيث كشف أن خوسيه ماريا غوتيريز المعروف بـ”غوتي” سيتولى تدريب ريال مدريد.

وكان الرئيس فيكتور فالفيس يتحدث عن شؤون الفريق، وقال إن “غوتي”، وهو لاعب سابق للنادي الملكي، لن يكون خليفة خوسيه ماريا سالميرون في تدريب النادي، على اعتبار أن خوسيه غوتيريز سيصبح مدربا للريال ابتداء من هذا الصيف وقد “قبل العرض المقدم له”.

وذكر “غوتي سيكون مدربا لريال مدريد، لذلك لا يمكنه تدريب فريقنا.. كنت أتمنى أن يكون مدربنا”، مضيفا “اتصل بي غوتي وشكرني على اهتمامنا به”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.

وكان المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان أعلن، الخميس الماضي، استقالته من تدريب الملكي، بعد أقل من أسبوع من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.

ورشحت تقارير إعلامية عدة مدربين لقيادة سفينة الريال، من بينهم أنطونيو كونتي وآرسين فينغر وخورخي سامباولي وماسيميليانو أليغري إلى جانب بوتشيتينو.