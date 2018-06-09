الجواز الإلكتروني.. و”العفرتة” ضد المواطن !!

الجوازات الإلكترونية ، أزمة جديدة في الكويت بسبب تعنت بعض القادة والمسؤولين تجاه المواطن … ودائما ما نجد أتفه موضوع في البلدان الأخرى ، هو أزمة كبيرة جدا عندنا في الكويت !!

منذ بداية العمل بالجواز الإلكتروني، كانت ومازالت التصاريح تُنشر ثم تُكذّب وهكذا إلى يومنا هذا ، وهذا دليل أن هناك عقلية متعنتة لا ترجع للوزارة ولا إلى الوزير بهذا الشأن، وعلى ذلك هي لا تلتفت للحكومة أصلا ولا ترى لها وجود !… فالتصاريح عن إصدار جوازات إلكترونية جديدة، بدأت بلغة التهديد والوعيد تارة ، وتارة بالتصاريح السرابية التي لم تر على أرض الواقع إلى اليوم … وأما التهديد والوعيد فهذه «عفرتة» وليّ ذراع ، وهذا الأسلوب معيب جدا وخصوصا عندما يستخدم ضد المواطن وبهذه الطريقة ،ولكن هذا ديدن بعض المسؤولين في تعاملهم مع المواطنين، غطرسة وكبر وكأنهم عمالة في شركات تابعة لهم !!

وأما من ناحية السرابية ، فكل ما قيل عن أسلوب جديد في إصدار الجوازات الإلكترونية كان مجرد كلام للتخدير، فالصور والمشاهد التي نراها لمواطنين يقفون تحت الشمس الحارقة في طوابير طويلة لأجل إصدار جواز أو استلام جواز ، اتضح هو نفسه الأسلوب الخاطئ المتبع قديما في الكويت ونذكر هنا كيف أن تلك الجوازات السابقة تم تأخير استلامها وذلك لعدم وجود عدد كافي من طبعات أو أغلفة للجوازات !.. فماذا نقول لهذه الطوابير التي خرجت وانتظرت تحت الشمس بسبب هذا التعنت من بعض القادة الذين لم يجهزوا جميع مراكز الخدمة في الكويت صباحاً ومساءً أمام المواطن، بل أنهم لم يستأجروا مدارس أو صالات أفراح في كل محافظة لتنتهي تلك الأزمة وكأنها لم تكن !

نقطة مهمة:

التعنت في حبس المواطن داخل البلد بعد هذا التعميم من الخارجية والموجه إلى الدول الأخرى بوقف العمل بالجواز الكويتي السابق ، طريقة استفزازية ومستغربة، فلماذا لم نر مثل هذه الجرأة في إعطاء أوامر تساهم في راحة المواطن في استخراج هذا الجواز المسبب بأزمة مزعجة لكل كويتي رجالا ونساء، من كبار السن إلى الشباب ونزولا للأطفال… مددوا المهلة إلى أخر ديسمبر 2018، ومن أراد تأشيرة “الشنغن” ليجدد جوازه ومن أراد السفر لغير أوروبا وأمريكا فليسافر بجوازه القديم حتى ديسمبر 2018.