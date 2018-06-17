سامسونغ تطلق جيلا جديدا من الحواسب المميزة

أعلنت سامسونغ عن بدء مبيعات الجيل الجديد من حواسب “Chromebook” الشخصية عالية الأداء.

وجهزت حواسب “Chromebook Plus V2” بمعالجات “Intel Celeron 3965Y” وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية بمساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، بالإضافة إلى قلم ذكي لتسهيل الكتابة والرسم على الشاشة.

كما تميزت تلك الأجهزة بشاشات تتحرك بزاوية 360 درجة بحجم 12.2 بوصة ودقة عرض Full HD، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 13 ميغابيكسل، ومنفذ “USB-A”، وآخر بمقاس 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين “USB-C”، وآخر لبطاقات الذاكرة “microSD”.

ووفقا لاختبارات “CNET” أظهرت الحواسب الجديدة أداء عاليا فاق أداء أجهزة “Chromebook Pro” التي طرحتها سامسونغ سابقا.