“آيفون 3 جي إس” يعود للأسواق.. والسعر “رائع”

بعد 9 سنوات على إطلاقه ستكون الأسواق على موعد مع مفاجأة كبرى متعلقة بهواتف أبل الشهيرة، إذ تعتزم شركة كورية جنوبية، بيع هاتف “آيفون 3 جي إس” الذي جرى طرحه عام 2009، وقالت إنه سيكون متاحا أمام الزبائن نهاية يونيو الجاري.

وبحسب ما نقل موقع “مشابل”، فإن شركة “SK Telink” الكورية الجنوبية عثرت على دفعة منسية من الهواتف لم يجر بيعها في أحد المستودعات.

ويرتقب أن يصل سعر الجهاز إلى نحو 50 دولارا، علما أن سعره في 2009 كان يناهز 700 دولار.

وسمي الهاتف وقتئذ بـ”آيفون 3 جي إس” بالنظر إلى قدرته على العمل بشبكة الجيل الثالث، لكن الجهاز أضحى بطيئا مقارنة بالهواتف الذكية الجديدة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشركة ستمنح أي ضمان لمن سيشترون الجهاز في كوريا الجنوبية، أو إذا كان من الممكن تواجده بأسواق أخرى.