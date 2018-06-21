صالح عاشور: لن نسكت على عدم تنفيذ الأحكام في “الشؤون”

ال النائب صالح عاشور: في استجوابنا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الشهر الماضي تحدثنا عن ثلاثة محاور رئيسية كان احدها عن «الانحراف في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة» وكان لابد ان نبين نماذج تدل على ذلك، وكان احد هذه النماذج الحكم النهائي الصادر بعدم صحة حل الاتحاد العام لعمال الكويت الذي قامت بحله وزيرة الشؤون والذي استشكلت عليه الوزارة في تصرف غريب وينم عن اصرارها في مخالفة القوانين وعدم احترام الاحكام القضائية النهائية.

وأضاف عاشور في تصريح: اليوم نحن أمام تعسف اخر بعد ان رفضت محكمة التمييز الاستشكال الذي تقدمت به وزارة الشؤون ومماطلتها في تنفيذ الحكم النهائي بعودة الاتحاد العام لعمال الكويت السابق والذي اخطأت بحله الأمر الذي ينم عن عدم احترام للأحكام القضائية، وبالتالي ضياع هيبة هذه الأحكام والقوانين، وهذا ما لا يجب السكوت عنه.

وختم عاشور تصريحه قائلا ان الحكومة على المحك في احترامها للأحكام القضائية والقوانين من خلال وزيرة الشؤون واي تأخير في تنفيذ هذه الأحكام يحملها المسؤولية السياسية، فالحكومة عليها تطبيق القانون بالشكل السليم ونحن سنتابع خطواتها في هذا الأمر ومن ثم سنتخذ موقفاً لن نجامل فيه أحداً ولن نتأخر في اتخاذه.