جنان بوشهري: لجنة تقصي حقائق في تسليم الطرود البريدية

كشفت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري عن تشكيل لجنة تقصي حقائق في واقعة تسليم عدد من الطرود البريدية المهملة للإدارة العامة للجمارك لفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.

وقالت بوشهري رداً على سؤال برلماني للنائب اسامة الشاهين ان لجنة تقصي الحقائق تضمنت في تشكيلها ممثلاً عن الإدارة العامة للجمارك، وذلك لبيان وجه الحقيقة في واقعة تسليم الطرود البريدية المهملة للإدارة العامة للجمارك، والإجراءات السابقة على التسليم حال حصوله، وعدد الطرود البريدية المسلمة، وما اتخذ بشأنها من إجراءات عقب تسليمها الى الإدارة العامة للجمارك، والتحقيق من مدى مطابقة الإجراءات المشار اليها للنظم والقوانين المعمول بها داخل دولة الكويت والمواثيق والاتفاقات الدولية وقوانين الاتحاد العالمي للبريد، وتحديد المسؤولية على ضوء ذلك، على ان تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال شهر واحد من تاريخه.