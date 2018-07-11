رونالدو يرفع أسهم يوفنتوس في البورصة

ارتفعت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم في بورصة ميلانو، في ختام التداولات بنسبة 5,77%، مدفوعة بانتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق.

وبعد عدة أيام شهدت ارتفاعا ملحوظاً في البورصة بجني أرباح بلغت حتى 11,19% الخميس الماضي، عاودت الارتفاع مجدداً بعد تأكيد انتقال نجم ريال مدريد إلى صفوف “البيانكونيري”.

وأغلقت أسهم يوفنتوس في ختام الجلسات على ارتفاع بمقدار 4,77 وبلغ سعر السهم الواحد 0,898 يورو.

ووضع كريستيانو اليوم كلمة النهاية في مسيرة ناجحة مع ريال مريد استمرت تسعة أعوام، حقق خلالها 16 لقباً، لينتقل إلى يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو.

ويمتد عقد “الدون” مع اليوفي لأربعة مواسم براتب سنوي 30 مليون يورو صافية.