مودريتش يشكك في تتويج فرنسا

أعرب النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، أفضل لاعب في كأس العالم 2018، عن حزنه بسبب خسارة فريقه للقب، اليوم الأحد، لصالح المنتخب الفرنسي، بعد الهزيمة (4-2) في المباراة النهائية، مشككًا في كيفية تتويج الديوك.

وقال مودريتش، في تصريحات صحفية عقب المباراة: “ليس من السهل أن تخسر، نحن فخورون وسنرفع رؤوسنا، لا يمكننا أن نلوم أنفسنا، لقد تركنا كل شيء في الميدان”.

وأضاف: “شعرت بحب وعاطفة العالم أجمع، نحن نقدر ذلك، لكننا نشعر بالحزن لأننا لم نستطع الفوز”.

وعن الأداء التحكيمي في المباراة، قال نجم ريال مدريد: “لم أر شيئًا، يقولون إنها ليست ضربة جزاء، وإنه لم يكن هناك خطأ في الهدف الأول، لا أحب أن أقول أي شيء، لأنه لا يمكنك تغيير ما حدث”.