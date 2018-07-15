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مودريتش يشكك في تتويج فرنسا

كوووره
منذ 3 ساعات
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أعرب النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، أفضل لاعب في كأس العالم 2018، عن حزنه بسبب خسارة فريقه للقب، اليوم الأحد، لصالح المنتخب الفرنسي، بعد الهزيمة (4-2) في المباراة النهائية، مشككًا في كيفية تتويج الديوك.

وقال مودريتش، في تصريحات صحفية عقب المباراة: “ليس من السهل أن تخسر، نحن فخورون وسنرفع رؤوسنا، لا يمكننا أن نلوم أنفسنا، لقد تركنا كل شيء في الميدان”.

وأضاف: “شعرت بحب وعاطفة العالم أجمع، نحن نقدر ذلك، لكننا نشعر بالحزن لأننا لم نستطع الفوز”.

وعن الأداء التحكيمي في المباراة، قال نجم ريال مدريد: “لم أر شيئًا، يقولون إنها ليست ضربة جزاء، وإنه لم يكن هناك خطأ في الهدف الأول، لا أحب أن أقول أي شيء، لأنه لا يمكنك تغيير ما حدث”.

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