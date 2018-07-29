تطبيق جديد يهدِّد مستقبل “إنستقرام”

أطلقت إحدى شركات التكنولوجيا، تطبيق “كروم فوتوز” “Krome Photos”، للصور، والذي تدور فكرته حول الاستعانة بصور مصممة خصيصًا لك؛ لكي تستعملها كخلفية، من أجل مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيوفّر التطبيق الجديد صورتك المرغوبة، في غضون ساعات، مقابل دفع 12 دولارًا أمريكيًا، ومن المتوقع له أن يأخذ موقع “إنستقرام” على عرش مواقع الصور.

وبتطبيق “كروم فوتوز”، ستتمكن من إبهار أصدقائك، بالوقوف أمام أشهر المزارات السياحية حول العالم، مثل برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، من دون دفع أية تكاليف للسفر والإقامة في الفنادق، وفق “سبوتنيك”.

ولاختيار صورتك، عليك في البداية اختيار صورة لك، ثم صورة كخلفية لها من مكتبة التطبيق، ثم اكتب تعديلاتك الخاصة، مثل “أضف سمرة إلى بشرتي”، وبعد ذلك يتولى التطبيق عمله، بإجراء كافة التغييرات اللازمة، قبل تسليم الصورة المطلوبة.

وتم إنشاء شركة “كروز فوتوز” في عام 2015، ولكنها تلقت دعما ماليا قدره 2.3 مليون دولار من توسعة خدماتها.