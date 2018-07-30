حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 31 يوليو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 31 يوليو 2018
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبارخاصة على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
حار نسبيا و يترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 42 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 32°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
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