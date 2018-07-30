حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 31 يوليو 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 31 يوليو 2018

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبارخاصة على المناطق المكشوفة .

ليلاً:

حار نسبيا و يترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 42 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 47°

الحرارة الصغرى: 32°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.