سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك كما تم بحث آخر المستجدات الاقليمية والدولية متمنيا فخامته لسموه رعاه الله دوام الصحة والعافية ولدولة الكويت وشعبها المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وقد أعرب سموه رعاه الله عن خالص تقديره لفخامته على هذا التواصل الذي يجسد اواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الصديقين راجيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية وللجمهورية التركية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.