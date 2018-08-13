“الأرصاد” الكويتية: انخفاض الرؤية الافقية في بعض المناطق إلى اقل من 1000 متر

اعلنت ادارة الارصاد الجوية الكويتية اليوم الاثنين عن انخفاض الرؤية الافقية في بعض مناطق البلاد إلى أقل من 1000 متر وارتفاع امواج البحر الى أكثر من سبعة أقدام أحيانا.

وقالت “الارصاد” في بيان صحافي ان البلاد تتأثر في هذه الفترة بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يجلب معه كتلا هوائية جافة ونشطة السرعة مبينة ان الرياح اليوم ستكون شمالية غربية تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار والاتربة.