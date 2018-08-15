ميسي يقرر عدم تمثيل منتخب الأرجنتين هذا العام

قرّر لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الابتعاد عن تمثيل منتخب بلاده خلال ما تبقى من مباريات هذا العام.

ووفقاً لقناة “تي إن تي” سبورت الأرجنتينية، فقد قرر ميسي عدم المشاركة مع منتخب بلاده خلال مباريات هذا العام، للتعافي من الضغوط التي تعرض لها بعد الخروج من ثمن نهائي مونديال روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليونيل سكالوني، المدرب المؤقت للأرجنتين، فشل في إقناع ميسي بالمشاركة في المباريات المقبلة، ولكن سيبقى بيده قرار العودة في الوقت الذي يراه مناسباً.

ولم يصدر الاتحاد الأرجنتيني للعبة أو اللاعب أي بيان لتأكيد صحة تلك التقارير.

بذلك، سيغيب ميسي (31 عاماً) عن مباراتي غواتيمالا وكولومبيا في الولايات المتحدة يومي 7 و11 سبتمبر/أيلول المقبلين، كما لن يشارك في مواجهة البرازيل المقررة إقامتها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.