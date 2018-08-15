الكويت والسعودية والإمارات تؤكد التزامها بتعزيز استقرار المالية العامة للبحرين

أكد وزراء المالية في كل من الكويت والسعودية والإمارات والبحرين في بيان مشترك التزام هذه الدول بدعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي في البحرين من خلال تنفيذ برنامج لتحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية وفقا لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه.

وجاء في البيان المشترك الذي نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن وزراء المالية في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين عقدوا اجتماعا في المنامة اليوم الأربعاء وتم خلاله الاطلاع على التقرير الذي أعده الفريق الفني المشترك للدول بالتنسيق مع صندوق النقد العربي بما في ذلك برنامج لتحقيق التوازن المالي.

وذكر البيان أن ذلك يأتي انطلاقا من الروابط الأخوية والتعاون البناء ووحدة المصير المشترك وتنفيذا لما تم الالتزام به بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في مملكة البحرين. (النهاية) ح م د / ت ب