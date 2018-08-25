(التجارة) الكويتية تدعو أصحاب مركبات البيع المتنقلة إلى توفيق أوضاعهم قبل 11 سبتمبر

دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب مركبات البيع المتنقلة (بقالات الطرق) ذات التراخيص القديمة إلى توفيق أوضاعهم وترخيص مركباتهم قبل 11 سبتمبر المقبل مؤكدة انها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين بعد هذه المدة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إلى انه وفقا لقرارها رقم 8 لسنة 2017 الخاص بتنظيم المركبات التجارية وآلية عملها فقد اعطيت مهلة للمركبات التجارية ذات التراخيص القديمة لتعديل اوضاعها قبل ال11 من سبتمبر المقبل.

وقالت أن إجراءات الحصول على رخصة للمركبات المتنقلة لمزاولة الأنشطة التجارية تتطلب الموافقة المبدئية من وزارة الداخلية والإدارة العامة للاطفاء لتحقيق المواصفات الفنية للمركبة.

ولفتت إلى الحاجة أيضا إلى موافقة الجهات المشرفة على بعض الأنشطة واستخراج الشهادة الصحية للعاملين على المركبة المتنقلة التي تمارس الأنشطة الغذائية من الهيئة العامة للغذاء وكذلك إصدار رقم مدني للمركبة المتنقلة.

وذكرت أنه يجوز للمرخص الاستعانة بأربعة أشخاص اثنين كويتيين واثنين غير كويتيين لكل مركبة.