“الخطوط الكويتية”: تشغيل رحلة “شارتر” في اسطنبول لنقل الركاب الذين ألغيت رحلاتهم

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أنها ستشغل رحلة (شارتر) اليوم الأحد في تمام الساعة ال11 مساء بالتوقيت المحلي في اسطنبول وذلك لنقل الركاب الذين ألغيت رحلاتهم في طريق العودة إلى الكويت.

وأوضحت (الكويتية) في حسابها الرسمي على تويتر أن تشغيل هذه الرحلة جاء بناء على طلب من الحكومة الكويتية بالتنسيق مع الادارة العامة للطيران المدني الكويتي داعية الى التواصل مع القنصلية الكويتية في اسطنبول حول هذا الموضوع.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري أعلنت يوم أمس أن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجه إلى التنسيق بين وزارة الخارجية والطيران المدني لتيسير أمور المواطنين في الخارج.

واضافت الوزيرة بوشهري أنه بناء على تلك التوجيهات تم التنسيق مع وزارة الخارجية للترتيب مع السفارات والقنصليات الكويتية في الخارج لاستقبال اتصالات المواطنين ممن تعطلت عودتهم جراء إلغاء رحلاتهم على شركة (الخطوط الوطنية) وتسهيل إجراءات عودتهم الى البلاد عبر الارقام الاتية: اسطنبول: 905306902097+ / 905333864949+ باكو: 994502330536 + / 994509999661 + سراييفو: 38761202087 + / 387603200000 + وتعد الخطوط الكويتية إحدى أقدم شركات الطيران في منطقة الخليج العربي إذ تأسست عام 1953 باعتبارها شركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) واستحوذت حكومة دولة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962 وتبلغ عدد وجهاتها نحو 40 وجهة حول العالم.