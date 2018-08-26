أكثر من 10ملايين دينار مبيعات لـ”تعاونية اشبيلية” وتوزيع 10% أرباحاً على المساهمين

كشف رئيس جمعية اشبيلية التعاونية سعد محمد المطيري في تصريح لصحيفة “الأنباء” انه جرى اعتماد الميزانية وتحقيق أعلى نسبة مبيعات منذ التأسيس بلغت 10.919.791 ملايين دينار بعد ان كانت 8.5 ملايين دينار العام الماضي، مشيرا الى اننا سنقوم بتوزيع 10% من الأرباح على المساهمين للسنة الرابعة على التوالي.

وذكر بأن هذه النتائج تأتي بعد تطبيق السياسة التسويقية الناجحة في جمعية إشبيلية التعاونية موضحا انه سيجري اطلاق مهرجان القرطاسية والعودة الى المدارس اليوم على تشكيلة واسعة من المستلزمات والشنط بأسعار مميزة وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وزاد أن مهرجان السوق المركزي للسلع الأساسية والاستهلاكية سيتم اطلاقه الثلاثاء المقبل على أكثر من 250 صنفا و10 اصناف على بطاقة العائلة مدعومة وموفرة بسعر رمزي جدا، مبينا أن الأيام الثلاثة الاولى من المهرجان ستخصص لحاملي بطاقة العائلة من منطقة إشبيلية في حين سيسمح لجميع المتسوقين الاستفادة من التخفيضات باقي أيام المهرجان.

وأوضح المطيرى أن المهرجانين يأتيان بالتزامن مع عودة المسافرين من السفر والاجازة الصيفية وبدء العام الدراسي وذلك بهدف التخفيف عن كاهل الأسر من خلال التشكيلة الواسعة من الاصناف الاستهلاكية والاساسية والمستلزمات المدرسية، مبينا ان مجلس الإدارة حريص على كل ما يلزم لتعزيز الجانبين التسويقي والخدمي في جمعية اشبيلية التعاونية.