بنزيما يقود ريال مدريد لهزيمة جيرونا برباعية

تغلب ريال مدريد على مضيفه جيرونا بأربعة أهداف لهدف،في المباراة التي جرت على ملعب ” مونتيليفي”،في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أصحاب الأرض كانو السباقين لافتتاح التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق بورخا جارسيا،وعدل المدافع سيرجيو راموس النتيجة للريال في الدقيقة 39،ليسجل راموس للموسم 15 على التوالي في الليجا بقميصي الريال وإشبيلية.

ومن علامة الجزاء أيضاً أضاف بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 52،قبل أن يعزز جاريث بيل تقدم الريال بالهدف الثالث في الدقيقة 59،وعاد بنزيما لإضافة الهدف الثاني له والرابع للريال في 80،ليرفع ريال مدريد رصيده ل 6 نقاط في صدارة الترتيب.

وفي مباراة ثانية حقق إسبانيول الفوز على ضيفه فالنسيا بهدفين دون رد.