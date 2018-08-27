روسيا: أميركا تستعد لتوجيه ضربة لسوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين إنها رصدت تعزيزات تقوم بها واشنطن لقواتها في الشرق الأوسط استعدادا لما تخشى موسكو من أن تكون ضربة محتملة توجهها لقوات النظام السوري.

وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن المدمرة الأميركية روس المسلحة بصواريخ موجهة دخلت البحر المتوسط في 25 أغسطس وهي مزودة بما قدره بأنه 28 صاروخا من طراز توماهوك القادرة على ضرب أي هدف في سوريا.

وقال بيان الوزارة إن هذه الاستعدادات تمثل دليلا جديدا على خطط الولايات المتحدة لاستغلال “الهجوم الكيميائي” المفبرك الذي يعده مسلحو “هيئة تحرير الشام” (“جبهة النصرة” سابقا) في محافظة إدلب، بمشاركة نشطة للاستخبارات البريطانية.