اليويفا يعلن فوز رونالدو بجائزة أفضل هدف في الموسم الماضي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي ، في التصويت على جائزة أفضل هدف خلال الموسم الماضي.

وفاز رونالدو في التصويت عن الهدف الذي سجله من تسديدة خلفية مزدوجة لفريق ريال مدريد الإسباني في شباك فريقه الحالي يوفنتوس في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحاز هدف رونالدو على أعل عدد من الأصوات حيث صوت له 200 ألف من إجمالي 346 ألفا و915 مشاركا في التصويت.

وانتزع رونالدو بذلك اللقب من ماريو ماندزوكيتش زميله بفريق يوفنتوس ، والذي كان قد توج بالجائزة في الموسم السابق عن هدفه في شباك ريال مدريد خلال نهائي دوري أبطال أوروبا ، بينما توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني بالجائزة في موسمي 2014 / 2015 و2015 / 2016 .

وقال مراقبون فنيون لدى اليويفا إن الهدف كان يحمل “استعراضا استثنائيا للقدرات الفنية” ، وقد واصل رونالدو قيادة الريال حتى تأهل للنهائي وتوج بلقب البطولة للموسم الثالث على التوالي.

وجاء في المركز الثاني بالتصويت ، هدف دميتري باييه لاعب فريق مارسيليا الفرنسي في شباك لايبزج الألماني ببطولة الدوري الأوروبي ، حيث حصد 35 ألفا و558 صوتا.

بينما جاء في المركز الثالث ، الهدف الذي سجلته ايفا نافارو للمنتخب الإسباني في شباك ألمانيا في نهائي البطولة الأوروبية للناشئات (تحت 17 عاما) ، حيث حصد الهدف 23 ألفا و315 صوتا.