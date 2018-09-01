لاعب برشلونة يرفض التجديد

كشفت تقارير صحفية عن رفض لاعب برشلونة، تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني، خلال الفترة الحالية.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إن برشلونة عرض على رافينيا تجديد تعاقده، ولكنه رفض.

وأضاف: “رافينيا غاضب من عدم سماح إدارة برشلونة له، بالانضمام إلى إنتر ميلان أو ريال بيتيس، هذا الصيف، حيث كانت تنوي الإدارة إعارته مع البيع بشكل نهائي، في الصيف المقبل”.

ولعب رافينيا نصف الموسم الماضي معُارًا في صفوف إنتر ميلان، وفشل النيراتزوري في ضمه بشكل نهائي هذا الصيف.

وأشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يرحل رافينيا عن صفوف البارسا، يناير/ كانون الثاني المقبل، وإنتر ميلان هو الأقرب للظفر بخدماته.