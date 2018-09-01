“الخارجية” الكويتية تخصص ارقام طوارئ لتسهيل عودة المواطنين الملغاة رحلات عودتهم

الكويت -1 – 9 (كونا) –اهابت وزارة الخارجية الكويتية اليوم السبت بالمواطنين الكويتيين الذين يحملون تذاكر سفر على الخطوط الوطنية وموجودين حاليا في بيروت واسطنبول وتبليسي وباكو وسراييفو وملقا وأثينا ضرورة التواصل مع السفارة وقنصليات دولة الكويت لترتيب رحلات عودتهم الى ارض الوطن.

وذكرت الوزارة في بيان انه في اطار المساعي التي تبذلها الحكومة في هذا الاطار بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة خصصت الوزارة ارقام الطوارئ التالية لمساعدة المواطنين وتقديم الدعم والتسهيلات لهم لضمان راحتهم وسلامتهم في ظل ماتشهده الخطوط الوطنية من الغاء وتاخير على الرحلات.

وخصصت الوزارة ارقام هواتف الطوارئ التالية لتلقي اتصالات المواطنين لتسهيل عودتهم الى البلاد باسرع وقت ممكن:

اثينا 00306943010301

اسطنبول 00905306902097 او 00905333864949

باكو 00994502330536 او 00994509999661

سرايفو 0038761202087 او 00387603200000

بيروت 0096171171441 او 0096176700080

ملقا 0034666665066

تبليسي 00995568627160 او 00995568627148

(النهاية) خ ن ش