وزارة الصحة الكويتية تحدد اسعار بعض الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية

أصدر وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح قرار رقم (237) لعام 2018 بشأن تحديد اسعار بعض الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية وينص على اضافة أسعار الأدوية والمستحضرات والمكملات إلى قائمة الأسعار الحالية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد ان لجنة تسعير الأدوية والمكملات الغذائية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر وبناء على توصيات وزير الصحة اتخذت خطوات عملية هي الأولى من نوعها تلزم الشركات بتقديم شهادة تسعير مصدقة للأدوية عند التسجيل.

واوضحت الوزارة أن الهدف من التسجيل هو الافصاح عن الأسعار ومراجعتها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضمان تقديم أفضل وأرخص الأسعار مشيرة الى ان اللجنة اعتمدت كذلك توصية لمراجعة الأسعار في المستودعات الطبية ومقارنتها مع القطاع الخاص بهدف الحفاظ على المال العام وتقنين آلية الصرف مع عدم الإخلال بجودة الخدمة.