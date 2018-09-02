أخبار سارّة لطلاب الجامعات من انستغرام قريبا… فما هي؟

بعد أن أصبحت واحدة من أكثر المنصات الاجتماعية استخداما، بدأ موقع إنستغرام بتجربة أداة جديدة تساعد طلاب الجامعات على التواصل مع بعضهم البعض بشكل أفضل.

وتسمح هذه الخاصية الجديدة في انستغرام للطلاب بالانضمام إلى مجتمع افتراضي، يسمح لهم بتبادل الرسائل فيما بينهم.

ويمكن للمستخدم اختيار استقبال هذه الرسائل، أو تجاهلها من أي شخص لا يتابعه، كما يمكنه أيضا حظرهم بشكل كلي.

يأتي هذا الإعلان بعد عدة أيام من إعلان موقع “تندر” إطلاق خاصية جديدة تحمل اسم Tinder U ، تسمح لمستخدميها بتحديد عملية البحث ضمن إطار زملاء الدراسة.

وقامت تندر بتصميم هذه الخاصية لاستخدامات تتجاوز “الأهداف الرومانسية”، إذ يمكن للطلاب البحث عن شركاء للدراسة، أو تكوين صداقات جديدة.

ويسعى انستغرام إلى اجتذاب أكبر عدد من المستخدمين الشباب عبر توظيف ميزات وخصائص مثل فلاتر الوجه، وقصص انستغرام.

ويعتبر انستغرام الجانب المشرق لفيسبوك، خصوصا بعد سلسلة الأخبار السلبية التي طوقت المنصة خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بالخصوصية.

وساهمت الشعبية المتزايدة لانستغرام في إبعاد الأنظار عن النمو المتباطئ لفيسبوك، الذي شهد انحدارا كبيرا في أعداد المستخدمين داخل الولايات المتحدة والأسواق النامية وفقا لآخر تقارير الأرباح للشركة.