ميسي الأكثر توزيعا للهدايا في تاريخ الدوريات الكبرى

يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه مع برشلونة، حيث تمكن من إحراز هدفين وصناعة مثلهما، في مباراة فريقه الجارية حاليا، أمام هويسكا.

وذكر حساب شبكة “أوبتا” على موقع تويتر أن قائد البلوجرانا، أصبح أول لاعب في القرن 21 يصنع 150 هدفا في الليجا، علما بأنه وصل للرقم 151، بعد صناعته الهدف السابع لفريقه اليوم، إلى جوردي ألبا.

وأشار الحساب إلى احتلال البرغوث، صدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى، متفوقا على سيسك فابريجاس (143)، ومسعود أوزيل (128)، وكريستيانو رونالدو (122).

ويعد لويس سواريز المستفيد الأكبر بين مهاجمي البلوجرانا، من تمريرات ليو، محرزا 23 هدفا، ثم بيدرو رودريجيز (14)، وصامويل إيتو (13)، ونيمار (12)، ودافيد فيا (10).