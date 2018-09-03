مبابي مهدد بعقوبة قاسية

بات كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، مهددا بعقوبة إيقاف مشددة.

وكتبت صحيفة ليكيب، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن مبابي قد يتعرض للإيقاف 5 مباريات، بعد طرده في مباراة نيم.

وأضافت الصحيفة، أن تغليظ عقوبة مبابي، سيتوقف على مدى إدانة تقرير الحكم له، بعدما اعتدى بدون كرة على لاعب نيم، غضبا من تدخله العنيف.

ونال المهاجم الفرنسي الشاب، بطاقة حمراء مباشرة، واعتذر عما بدر منه للجماهير الباريسية، وأكد أنه جاهز للتحقيق معه، والدفاع عن نفسه.

وستعقد لجنة الانضباط برابطة أندية الدوري، اجتماعها، الأربعاء المقبل، للبت في عقوبة كيليان مبابي.