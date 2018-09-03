رياضة

لجنة سداسية للإشراف على خارطة طريق رفع الإيقاف الرياضي

منذ 1 دقيقة
أضف تعليق
A Kuwaiti man enters the Kuwait Olympic Committee and Sports Federation building in Kuwait City on August 18, 2018. The International Olympic Committee on August 16, 2018, lifted a ban on Kuwait, allowing the Gulf state to take part in the Asian Games in Jakarta. World sports bodies led by the IOC and football governing body FIFA suspended Kuwait in October 2015 for the second time since 2010 for "undue political interference." / AFP / Yasser Al-Zayyat

تلقت الهيئة العامة للرياضة، كتاباً من اللجنة الأولمبية الدولية، يتضمن تشكيل اللجنة السداسية المكلفة بالإشراف على خارطة الطريق، تمهيدا لرفع الإيقاف النهائي عن الرياضة الكويتية. وضمت اللجنة عضوين من اللجنة الأولمبية الدولية، هما بيري ميرو، ونيناد لالوفيتش إلى جانب حسين المسلم، والدكتور حمود فليطح، والدكتور صقر الملا، وصالح القحطاني. وكان مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح، قد أعلن قبل أيام أن اجتماع وفد الهيئة مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية الأسبوع الماضي، بمدينة لوزان في سويسرا، كان إيجابيا للغاية، حيث تم الاتفاق في الاجتماع على جميع النقاط التي من شأنها رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل دائم. وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت رفع الإيقاف مؤخرا عن الرياضة الكويتية بشكل مؤقت، حتى يتم تنفيذ خارطة الطريق وتحديد مواعيد انتخابات الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية الكويتية.

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أسماء اللجنة السداسية المعينة للإشراف على خارطة الطريق وإجراء انتخاباتهم، وحددت اللجنة الأسماء كالتالي:

‏السيد نيناد لالوفيتش
‏السيد بيري ميرو
‏السيد حسين المسلم
‏الدكتور حمور فليطح
‏الدكتور صقر الملا
‏المحامي صالح القحطاني

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق