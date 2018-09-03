لجنة سداسية للإشراف على خارطة طريق رفع الإيقاف الرياضي

تلقت الهيئة العامة للرياضة، كتاباً من اللجنة الأولمبية الدولية، يتضمن تشكيل اللجنة السداسية المكلفة بالإشراف على خارطة الطريق، تمهيدا لرفع الإيقاف النهائي عن الرياضة الكويتية. وضمت اللجنة عضوين من اللجنة الأولمبية الدولية، هما بيري ميرو، ونيناد لالوفيتش إلى جانب حسين المسلم، والدكتور حمود فليطح، والدكتور صقر الملا، وصالح القحطاني. وكان مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح، قد أعلن قبل أيام أن اجتماع وفد الهيئة مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية الأسبوع الماضي، بمدينة لوزان في سويسرا، كان إيجابيا للغاية، حيث تم الاتفاق في الاجتماع على جميع النقاط التي من شأنها رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل دائم. وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت رفع الإيقاف مؤخرا عن الرياضة الكويتية بشكل مؤقت، حتى يتم تنفيذ خارطة الطريق وتحديد مواعيد انتخابات الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية الكويتية.

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أسماء اللجنة السداسية المعينة للإشراف على خارطة الطريق وإجراء انتخاباتهم، وحددت اللجنة الأسماء كالتالي:

‏السيد نيناد لالوفيتش

‏السيد بيري ميرو

‏السيد حسين المسلم

‏الدكتور حمور فليطح

‏الدكتور صقر الملا

‏المحامي صالح القحطاني