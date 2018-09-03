“البلدي” الكويتي يرفض إقامة الدور الرابع في السكن الخاص والنموذجي

رفض المجلس البلدي برئاسة أسامة العتيبي اليوم الاثنين ضمن دور الانعقاد الثاني عشر إقامة الدور الرابع في منازل السكن الخاص والنموذجي.

ووافق المجلس على إنشاء وتخصيص مرفق دورات وبرادات للمياه لطريق المشاة الذي يتم تخصيصيه فيما رفض زيادة نسبة البناء في السكن الخاص وعدم تطوير المباني القديمة في السكن الاستثماري المرخص فيها محلات تجارية مرخصة.

ورفض المجلس تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن التجاوزات في مواقع التخزين والسرقات المليونية في البلدية.

ورفض المجلس الموافقة على طلبي تخصيص قسائم المهندسين الزراعية للمتقاعدين وإنشاء محولات كهرباء تحت الأرض مع توفير أماكن للتهوية في المدن الجديدة فيما احال كتاب محافظ الجهراء بشأن انتشار نقاط بيع الأعلاف على طريق السالمي بصورة قانونية الى الجهاز التنفيذي.

وأعاد المجلس موضوع النقل البحري الجماعي على سواحل الكويت من خلال إنشاء محطات ساحلية لنقل الركاب موزعة على الشريط الساحلي للدولة تستخدم بها قوارب حديثة ومتطورة للنقل الجماعي إلى اللجنة الفنية لبحثها ودراستها.

وقام المجلس بتزكية الدكتور حسن كمال رئيسا للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة وأحمد هديان مقررا في اللجنة فيما ترأس المهندس حمود العنزي اللجنة المكلفة بمراجعة قرارات المجلس البلدي والمهندسة مها البغلي مقررا في اللجنة.

وصادق المجلس على عدد من المحاضر السابقة لدور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثاني عشر فيما رفض كتاب وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية لمجلس الوزراء الخاص بعدم الموافقة على كتاب احد شركات الاتصالات المتنقلة بشأن استغلال جزء من مبنى الشركة في منطقة المرقاب لأي من الشركات المملوكة لشركة الاتصالات.

من جانبه قال مدير عام بلدية الكويت احمد المنفوحي ان البلدية حريصة على تنفيذ القانون ولن تتساهل في هذا الجانب مؤكداأن تقرير ديوان المحاسبة سابقا أشاد بدور البلدية المتعلق بالكفالات البنكية.

وأشار المنفوحي إلى انه تم إحالة 25 موظفا في البلدية ومن جهات حكومية اخرى الى النيابة العامة على خلفية تزوير موافقات مواقع التخزين التي رصدت مؤخرا لافتا الى ان الموضوع كبير وحساس اذ انه لا توجد لائحة للتشوينات حتى الان معتمده من قبل الجهات المسؤولة.