قنصلية الكويت باسطنبول تدعو الملغاة رحلاتهم على “الوطنية” الى التواصل معها

دعت القنصلية العامة لدولة الكويت اليوم الاثنين جميع المواطنين الكويتيين الذين يحملون تذاكر سفر على متن الخطوط الجوية الوطنية الى التواصل مع القنصلية لتامين عودتهم للكويت.

وذكرت القنصلية في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية انه يتعين على الراغبين بالعودة الى البلاد التواصل مع القنصلية على هاتف طواريء رقم 00905306902097 ليتسنى لها ترتيب اجراءات العودة للبلاد..

واضافت انها تعمل على ترتيب اجراءات عودة المواطنين الكويتيين الذين قدموا على متن طائرات الخطوط الجوية الوطنية.