مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاسبوعي

عبّر مجلس الوزراء عن ثقته بأن تسهم زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد المرافق له إلى واشنطن في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.وتابع مجلس الوزراء بكل أسف وألم حادثة وفاة طالبين وإصابة ثلاثة أخرين من الطلبة الضباط في كلية علي الصباح العسكرية، وأعرب عن خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا في هذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يشملهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يمن على المصابين بالشفاء التام، مشدداً على سرعة استكمال التحقيق وصولاً لكافة الحقائق والأسباب وراء الحادث، مؤكداً ضرورة توفير كافة الضمانات الكفيلة بالحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا في المؤسسات العسكرية.

وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2018-2019، عبر مجلس الوزراء عن خالص تمنياته لجميع أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح وتحقيق الآمال المعلقة عليهم في النهوض ببلدنا الكويت ورفعة شأنه.وقدم وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي شرحا لمجلس الوزراء حول تفاصيل الاستعدادات التي قامت بها وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2018-2019 والترتيبات التي تم اتخاذها من قبل المدارس ومرافقها وكوادر التعليم والكتب الدراسية تمهيدا لبدء المسيرة التربوية في المدارس انطلاقاً من اليوم الأول.

وحث مجلس الوزراء كافة الجهات الحكومية للتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لضمان الإسراع بتفعيل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع الاتفاقيات ذات الصلة، وبالأخص «خدمات الوقاية الطبية، الاجتماعية، النفسية، التربوية، التعليمية، الرياضة، الترفيه، الاسكان، المواصلات، التأهيل المهني والعمل».وقرر مجلس الوزراء الموافقة على القوانين التالية ورفعها لسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأمدد تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة، وهي:

• مشروع قانون بتعديل القانون رقم (7) لسنة 2001 بالإذن للحكومة بتوفير تسهيلات ائتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي.

• مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين حكومة الكويت وحكومة البحرين.وأشاد مجلس الوزراء بالإنجازات الرياضية التي حققها اللاعبون الكويتيون المشاركون في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة التي أقيمت في جاكرتا، والتي اختتمت فعالياتها يوم أمس الأحد، حيث حصلت الكويت على 6 ميداليات، وأثنى المجلس على أداء اللاعبين في هذا المحفل الرياضي وبهذا الإنجاز المشرف الذي يضاف إلى الإنجازات الرياضية الكويتية رغم التحديات التي فرضت على الرياضة الكويتية.