سفارة الكويت بأنقرة تدعو المواطنين العالقين بمطار “طرابزون” التواصل معها

دعت سفارة دولة الكويت في أنقرة اليوم الاثنين المواطنين العالقين في مطار (طرابزون) الى التواصل معها على أرقام الطوارئ المخصصة للسفارة وهي 00905331648479 و00905367720770 و00905309313131.

وقالت السفارة في بيان لها انه “نظرا لالغاء رحلات الخطوط الجوية الوطنية إلى مدينة (طرابزون) تدعو السفارة المسافرين العالقين بالمطار للتواصل معها لتأمين عودتهم الى الكويت”.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت أعلنت في وقت سابق اليوم انه سيتم تشغيل رحلة إضافية غدا الى مدينة اسطنبول في تمام الساعة 05ر02 فجرا ورحلة أخرى إلى (طرابزون) في الساعة 00ر13 ظهرا حسب التوقيت المحلي للمدينتين لنقل الركاب الذين ألغيت رحلاتهم في طريق العودة الى الكويت.

يذكر ان الادارة العامة للطيران المدني وجهت انذارا اخيرا ونهائيا الشهر الماضي الى شركة (طيران الخطوط الوطنية) بتعديل أوضاعها قبل تاريخ الخامس من الشهر الجاري بشأن حالات تأخير وإلغاء الرحلات.