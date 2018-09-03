محليات

المواطن زارع “الأشجار” في شوارع سعد العبدالله: جمعية المنطقة شكرتني فقط!

منذ 1 ساعة
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تلقت تغريدة من المواطن والناشط بحماية ورعاية البيئة السيد حاتم العنزي قال فيها ان جمعية سعد العبدالله لم تقدم له سوى الشكو في مشروعه التطوي الخاص بزراعة أشجار “السدر” و “الطلح” في بعض شوارع مدينة سعد العبدالله.

وكانت جمعية سعد العبدالله عبر تغريدة في حسابها قد وعدت في تغريدة لها بمساعدة هذا المواطن على تنفيذ بادرته الطيبة في تشجير ورعاية أشجار البلاد

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