المواطن زارع “الأشجار” في شوارع سعد العبدالله: جمعية المنطقة شكرتني فقط!

تلقت تغريدة من المواطن والناشط بحماية ورعاية البيئة السيد حاتم العنزي قال فيها ان جمعية سعد العبدالله لم تقدم له سوى الشكو في مشروعه التطوي الخاص بزراعة أشجار “السدر” و “الطلح” في بعض شوارع مدينة سعد العبدالله.

السلام عليكم

لم يكن هناك أي مساعده من الجمعيه غير شكرهم لي ومني إلى أهالي مدينة سعد العبدالله — HATEM AlENEZI (@AleneziHatem) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

وكانت جمعية سعد العبدالله عبر تغريدة في حسابها قد وعدت في تغريدة لها بمساعدة هذا المواطن على تنفيذ بادرته الطيبة في تشجير ورعاية أشجار البلاد