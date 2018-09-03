صحيفة: “الداخلية” الكويتية تصدر قرارا بمنع دخول “غريفين” إلى البلاد

قالت صحيفة “القبس الالكتروني” نقلا عن مصدر أمني مطلع، أن وزارة الداخلية ستمنع دخول مؤدي العروض الكوميدية غريفين إلى البلاد، بتعليمات من وزير الداخلية ووكيل الوزارة اللذين أصدرا أوامرهما لمنافذ المطار بمنع دخوله، بعد مطالبات نادت بضرورة ذلك.

وأوضح المصدر أن «كل شخص لديه أنشطة مريبة أو صاحب أفكار خبيثة، أو يشجع على الإلحاد أو التطاول على الأنبياء والصحابة، سيتم منعه من دخول البلاد، وسيتم اتخاذ إجراءات بحق أي جهة أو شخص يقوم بدعوته للبلاد».

وكان عدد من المغردين طالبوا بمنع مؤدي العروض الكوميدية غريفين من دخول البلاد، على إثر مقاطع له مسيئة للإسلام.

وشن المغردون حملة لمنعه من دخول البلاد، وتنظيم عروض كوميدية تحت وسم «لا_لدخول_غريفين_الكويت»، الذي ظل ضمن الأعلى تداولاً في شبكة تويتر، وشاركت به عدة شخصيات عامة منها نواب ومسؤولون.