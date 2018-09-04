الكويت: إجازة السنة “الهجرية” الأثنين أو الثلاثاء المقبل

قال ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم الثلاثاء ان اجازة رأس السنة الهجرية ستكون اما يوم الاثنين العاشر أو الثلاثاء ال11 من الشهرالحالي.

وأضاف الديوان في تعميم موجه الى جميع وزارات الدولة والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات انه سيتم تعطيل العمل ليوم واحد فقط وهو الأول من شهر محرم باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية على أن يستأنف الدوام الرسمي في اليوم التالي له.

وأكد أن الهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة يتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.