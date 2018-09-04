“سامسونج” ستكشف عن جوال ذكي قابل للطي هذا العام

ستكشف “سامسونج” عن تفاصيل جوال ذكي قابل للطي في وقت لاحق هذا العام، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لوحدة الجوال “ديه جيه كوه” إلى “سي إن بي سي”.

وقال السيد “كوه” إنه قد حان الوقت لتقديم جهاز قابل للطي بعدما أظهر مسح أجرته الشركة أن هناك سوقًا لهذا النوع من الجوالات.

وأشار “كوه” إلى أن المزيد من التفاصيل عن الجوال قد يتم الكشف عنها هذا العام بمؤتمر “سامسونج” للمطورين خلال نوفمبر/تشرين الثاني في سان فرانسيكسو، لكنه لم يقدم أية دلائل عن توقيت طرحه أو بيعه.

وتأتي تلك الخطوة مع تطلع “سامسونج” لإنعاش النمو في وحدة الجوالات التي شهدت تراجعًا في المبيعات 20% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2018.