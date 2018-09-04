بيان ملتقى الشباب الديمقراطي الكويتي حول تردي الخدمات الأساسية في المدارس الحكومية

يبدي ملتقى الشباب الديمقراطي استياءه الكبير من التردي المتكرر في المدارس الحكومية مع بداية كل عام دراسي جديد, والذي بدا واضحاً هذا العام بسبب عدم توفر المياه الباردة الصالحة للشرب ولا هواء التكييف البارد, في ظل هذا الجو الصيفي شديد الحرارة.

ونحن في ملتقى الشباب الديمقراطي نعزو هذا التردي في الخدمات, وهو تردٍّ متكرر, نعزوه إلى الفساد وسوء الإدارة الحكومية في عموم البلد.

كذلك نحمّل جمعية المعلمين والإتحاد الوطني لطلبة الكويت المسؤولية تجاه هذا الصمت المطبق عن معاناة الطلبة والمعلمين في المدارس الحكومية.