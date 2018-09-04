(الجمارك) الكويتية توقع وثيقة تعاون مع ادارة الامن النووي الامريكي

وقعت الادارة العامة للجمارك الكويتية وإدارة الامن النووي الوطني بوزارة الطاقة الامريكية اليوم الثلاثاء وثيقة تعاون تتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمواد الاشعاعية الاخرى.

وقال المدير العام للادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت إن ذلك جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الى واشنطن.

واضاف الجلاوي ان “وثيقة التعاون تأتي تتويجا لمباحثات طويلة مع الجانب الامريكي وتحظى بأهمية كبيرة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة”.

واوضح ان الوثيقة تلزم الجانب الامريكي بان يقدم بعض المساعدات من خلال تجربتهم وخبرتهم المميزة في هذا المجال لمساعدة الادارة العامة للجمارك الكويتية في مكافحة المواد المشعة عبر الحدود.

وذكر ان اهمية الوثيقة تكمن في تزويد الجانب الكويتي بالاجهزة اللازمة للكشف عن المواد المشعة والتي تدخل البلاد بشكل غير قانوني وستساهم بشكل كبير بوضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة في مكافحة هذه المواد الخطرة لاسيما وان هناك العديد من الاخطار المحيطة بالكويت.

واكد انه بموجب الوثيقة فان الجانب الامريكي سيقدم استشارات حول مكافحة المواد المشعة في مطار الكويت الدولي والموانئ البحرية والمنافذ البرية ايضا.

واعرب الجلاوي عن سعادته بتوقيع هذه الوثيقة التي تأتي ضمن عدد من اتفاقيات التعاون التي ستوقعها الكويت مع الجانب الامريكي في جهات اخرى بخلاف وزارة الطاقة الامريكية. (النهاية) ا ص ف / ش ص / ع ع ح