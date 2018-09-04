حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 05 سبتمبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء 05 سبتمبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة .
ليلاً:
رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف خاصة في المناطق الساحلية .
الحرارة العظمى: 44°
الحرارة الصغرى: 29°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
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